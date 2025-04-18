Otokar yeni modeli Atlas 9'u tanıttı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:24

Güncelleme: 18.04.2025 - 14:24

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otakar, 2013'ten bu yana yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren Atlas ailesinin yeni modeli Atlas 9'u satışa sunacak. Model, yeni nesliyle sürücü güvenliği ve konforunu artırmayı hedefliyor. Atlas 9, sınıfında ilk kez sunulan sürücü ve yolcu hava yastıklarıyla hava destekli sürücü koltuğuyla dikkati çekiyor.

Atlas 9'un pazarda öne çıkan özellikleri arasında 1 milyon kilometre veya 4 yıl garanti sunması, 2 bin 60 milimetre genişliğindeki kabini ve 10,25 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Elektronik park freni gibi teknolojiler de araca entegre edildi.

ATLAS 9 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Araçta, Avrupa Birliği'nin GSRII güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSIS), Lastik Basıncı Algılama Sistemi (TPMS), Hareket Algılama Sistemi (MOIS), Park Sensör Kiti, Akıllı Hız Sistemi (ISA), Alkol Interlock Hazırlık (ALC) ve Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem (DDAW) gibi ileri güvenlik sistemleri bulunuyor.

Yeni Atlas 9, özellikle uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunu en aza indirmeyi amaçlıyor.