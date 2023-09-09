Elektrikli Peugeot 3008 tasarımı ile nefes kesti

Peugeot, 'Next Level' sloganıyla üretilecek yeni E-3008’in görsellerini yayımladı.

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Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:11
Elektrikli Peugeot 3008 tasarımı ile nefes kesti
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Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, otomobilde teknoloji ile sürüş keyfini buluşturan marka, yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

Peugeot SUV pazarındaki 'iddialı' oyuncusu 3008'in yenilenen tasarımı ile elektrikli olan versiyona ait görselleri yayımladı.

Fransız markadaki değişimin bir sonraki adımı olarak paylaşılan yeni Peugeot Panoramik i-CockpitT görsellerinin ardından şimdi de yeni elektrikli fastback SUV olarak tanımlanan yeni Peugeot E-3008’in görselleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek yeni E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar elektrikli menzili ve performansıyla markanın en popüler modeli olma misyonuna odaklanıyor.

Yeni nesil 3008’de kullanılacak olan yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.


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