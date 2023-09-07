Mercedes G Serisi'ne ulaşmak artık daha kolay: Elektrikli versiyon yolda

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:00

En pahalı Mercedes-Benz modellerinden birine sahip olmak artık daha kolay olacak. CEO Ola Kallenius yaptığı açıklamada Mercedes'in ikonik G-Wagon'unun daha küçük, daha ucuz ve tamamen elektrikli bir versiyonunun üretileceğini söyledi.

"Bebek" G-Serisi EV, kompakt bir boyutta "sürüşü eğlenceli" olacak.

Daha küçük, daha ucuz elektrikli Mercedes G-Wagon onayı aldı.

Mercedes-Benz ilk olarak 2021 yılında IAA Mobility'de "faydacı off-road ikonunun tamamen elektrikli bir model varyantı" olan G-Serisi EQG konseptini tanıttı.

Elektrikli model, tipik olarak seride bulunan tasarım özelliklerini sergileyen ve EV çağı için modern yükseltmeler eklenmiş bir G-Serisi'ydi. İlk çıkışından iki yıl sonra, Kallenius pazar günü Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2023'te modelin küçük bir kardeşi olacağını doğruladı.

Alman Automobilwoche gazetesine göre, Mercedes birkaç yıldır daha küçük bir elektrikli G-Wagon fikrini ortaya atıyordu.

Hatta 2019 yılına kadar görev yapan uzun süreli lider Dieter Zetsche döneminde bile markanın bütçe dostu bir versiyon çıkarmak istediğine dair söylentiler dolaşıyordu.

Kallenius'a göre şimdi tam zamanı. Rapor, daha küçük elektrikli varyantın küçük bir "g" ile "g-Class" olarak adlandırılabileceğini belirtiyor.

4 çekerin kesin olacağı ve modelin eğlenceli bir sürüş deneyimi vaat edeceği iddia ediliyor.

Tam boyutlu elektrikli G-Serisi EQG'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, daha küçük varyantın en erken 2026'ya kadar çıkması beklenmiyor.