Çin'den bir elektrikli daha: Avatr 12 fuarda ortaya çıktı...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:12

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:12

Türkiye pazarına girmek için gün sayan Changan ile Contemporary Amperex Technology Co. Limited'in (CATL) elektrikli otomobil markası Avatr ikinci modeli ile Münih'te düzenlenen IAA Mobility fuarında yer aldı.

AVATR 12 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Avatr'ın ilk etkisi bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, şu anda Çin'de mevcut olan coupe benzeri bir SUV olan Avatr 11 ile oldu. Şimdi genç marka Avatr 12 adında büyük bir e-sedan ile devam ediyor ve ilk kez performans verileri de veriliyor. Sedan otomobil, 308 beygir güce sahip arkadan itişli veya 570 beygir güce sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki sürüş seçeneğiyle sunulacak. Bataryanın ise 94,5 kWh kapasite sunduğu söyleniyor.

Avatr tarafından kullanılan 750 voltluk platform her iki model tarafından da paylaşılıyor, ancak elektrikli sedan ve elektrikli SUV, batarya kapasitesi açısından farklılık gösteriyor. Avatr 11, 90.4 veya 116.8 kWh ile gelirken, Avatr 12 94.5 kWh'lik bataryaya sahip. Buna ek olarak, 11 sadece dört çeker olarak sunulurken, 12 artık tek motorlu bir versiyonla da piyasaya sürülecek. İlk modelin menzili sırasıyla 555 ve 680 kilometre. İkinci modelin menzili ise Çin test döngüsüne göre sırasıyla 650 ve 700 kilometre olarak ifade ediliyor.

AVATR 12 BOYUTLARI

Avatr 12 5,020 x 1,999 x 1,460 milimetre boyutlarında ve 3,020 milimetre dingil mesafesine sahip. Görsel olarak en dikkat çekici özellik, markanın arka cam kullanmaması ve bunun yerine büyük bir panoramik tavanı oldukça geriye çekmesi. Arka görüş için yan aynalar yerine kameralar kullanılmış. İçeride Avatr, dijital gösterge paneli olarak ön camın altına yaklaşık bir metre uzunluğunda dar bir ekran yerleştirmiş, muhtemelen dış ayna kameralarından gelen görüntüler için iki küçük bilgi ekranı ile çevrelenmiş ve dördüncü bir "yüzen" dokunmatik ekran tarafından yönetiliyor.

Avatr 12'nin akıllı sürüş özelliklerine gelince, modelde Huawei'nin Gelişmiş Sürüş Sistemi (ADS)-2.0 yardım paketini oluşturan 29 sensör (üç Lidar dahil) ve güçlü bir merkezi bilgisayar bulunuyor.

Avatr 12'nin fiyatları henüz kamuoyuna açıklanmadı.