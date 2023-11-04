Elektrikte kurulu güç beş yılda dörtte bir artacak

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata yükseltileceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:30
Elektrikte kurulu güç beş yılda dörtte bir artacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikte kurulu gücümüzü 5 yıl içinde yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında enerji sektörünün hedeflerini içeren grafiğe yer verildi.

Grafikte yer alan verilere göre, ülkede 2028 yılında elektrik enerjisi talebinin 430 teravatsaat, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 18 bin megavat ve güneş enerjisi kurulu gücünün 30 bin megavat olması hedefleniyor.

Aynı dönemde, yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarı 270 teravatsaat, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 15 olacak.

Yer altı doğal gaz depolama kapasitesi 2028'de 13 milyar metreküp, batarya depolama kapasitesi ise 5 bin megavata çıkarılacak.


enerji Enerji sektörü enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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