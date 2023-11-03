Volvo Cars yeni iş birimini başlatıyor: 'Enerji Çözümleri'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:21

Volvo Cars, enerji ile ilgili ürün ve hizmetler için yeni bir iş birimi kurdu. Otomobil üreticisi, 'Volvo Cars Enerji Çözümleri' çatısı altında kapsamlı bir elektrikli otomobil ekosistemi için teknoloji ve hizmetleri bir araya getiriyor. Bu, EX90'ın gerekli donanım ve yazılıma sahip ilk Volvo modeli olduğu çift yönlü şarjı da içeriyor.

Volvo'nun ana kentindeki yerel enerji şebekesi operatörü Gothenburg Energi Nat ile birlikte otomobil üreticisi şimdi ilk araçtan şebekeye pilot programlarından birini başlatıyor. Bu program kapsamında V2G teknolojisi yerel enerji şebekesine ve ev ortamına entegre edilecek ardından gerçek müşteriler tarafından da test edilecek.

Volvo Cars Elektrikli Tahrik Çözüm Müdürü Lutz Stiegler'in daha önceki açıklamalarına göre Volvo, çift yönlü şarj için AC mi yoksa DC mi kullanacağı konusunda açık kapı bıraktı. Ancak Göteborg projesinde alternatif akımlı (AC) düşük maliyetli bir duvar kutusu kullanılıyor. DC duvar kutusu şarj cihazları çift yönlü şarj için teknik avantajlara sahip olabilir, ancak bunlar daha pahalı.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİME LABORATUVARI

Volvo, proje hedefi olarak şebeke operatörlerinin kabulünü teşvik etmek ve onlara V2G'nin avantajlarını göstermek istediğini belirtiyor. Ayrıca proje, şirketin kendi araştırma ve geliştirme merkezlerinin dışında, geleceğin yeni teknolojilerini denemek için bir test laboratuvarı işlevi de görüyor.

Volvo, markanın on yılın ortasına kadar teslim edilecek elektrikli otomobillerinin yaklaşık 50 gigawatt-saatlik bir kümülatif batarya kapasitesine sahip olmasını bekliyor. Ancak Volvo'ya göre, Avrupa'da ortalama bir yolculukta bu elektrikli araçlar günde 10 kWh'dan daha az tüketiyor. Tüm günlük yolculukların yüzde 90'ı 20 kWh'dan fazlasını gerektirmiyor. Bu da başka amaçlar için kullanılabilecek yeterli akü kapasitesi bırakıyor.

'EKSTRA BİR ENERJİ KAYNAĞI'

Volvo Cars Enerji Çözümleri'nin yeni başkanı Alexander Petrofski, "Çift yönlü şarj ile otomobilinizin aküsünü, örneğin evinize, diğer elektrikli cihazlara veya başka bir elektrikli Volvo otomobile güç sağlamak için ekstra bir enerji kaynağı olarak kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı ve ardından şöyle devam etti:

"Bir sonraki adım, bu özelliği tüm İsveç'te etkinleştirmek olacak ve umarım bu, benzer şarj ve enerji depolama hizmetlerinin Avrupa çapında daha da geniş bir şekilde kabul edilmesinin yolunu açacaktır."