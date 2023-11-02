Rivian açıkladı: Artık her araç yüzde 100 temiz enerji ile şarj ediliyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:09

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:09

Rivian, rüzgâr türbinini Haziran 2022'de kuracağını açıklamış ve Charlottesville, Virginia merkezli Apex Clean Energy türbinin inşaatına mayıs ayında başlamıştı.

Şu anda türbi çalışır durumda ve yılda yaklaşık 10 milyon kilovat-saat elektrik üretme kapasitesine sahip. Bu enerji ortalama 890 ABD evine güç sağlamak için yeterli.

177 BİN TON CO2

Elektrikli araç üreticisi, türbinin 25 yıllık kullanım ömrü boyunca yaklaşık 177 bin ton CO2 emisyonunu önleyeceğini tahmin ediyor.

Rüzgâr türbini, Rivian'ın geçen yıl fabrikaya kurduğu 783 kilovatlık güneş tentesine katılıyor. Güneş tentesi ve rüzgâr türbini bir araya geldiğinde, normal tesisinde hattan çıkan her elektrikli araç artık ilk şarjını yüzde 100 temiz enerji ile yapacak.

Rivian, internet üzerinden yaptığı duyuruda "her araca ilk şarjını tesis içi yenilenebilir enerji ile vermenin, her mil için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye erişim sağlama yolunda bir kilometre taşı olduğunu" ifade etti.