Anadolu Isuzu örnek oldu: Yüzde 70 güneş enerjisi kullanıyor!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:59

Güncelleme: 28.10.2023 - 13:59

GES projesinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından toplam kurulu gücü 6,7 MWp'ye ulaşan Anadolu Isuzu, ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor. Enerjide dışa bağlı olan Türkiye'de yenilenebilir enerji üzerine yapılan sistemlerle üretimdeki dönüşüm, hem ithal edilen enerjiyi düşürüp hem de dış ticaret açığının azalması için önem taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik odaklı adımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Üretimde yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş hamlesini sürdüren şirketin Çayırova’daki modern üretim tesislerinin çatılarında kurulan güneş enerjisi santralinin 1,2 MWp’lik ikinci etabı tamamlandı.

Sürdürülebilirlik hedefleri ve 'Yarınlara Dönüşüyoruz' stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen projenin söz konusu fazının tamamlanmasıyla birlikte toplam kurulu gücü 6,7 MWp'ye ulaşan Anadolu Isuzu, ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

2 BİN 600 HANENİN TÜKETİMİNE EŞ DEĞER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yeşil dönüşüm odaklı faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

''Bunun için Anadolu Isuzu olarak işimizi ve ürünlerimizi dönüştürüyor, yarınlara dönüşüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralimizin ikinci etabını tamamlamış bulunuyoruz. GES projemiz ile yıllık toplam 7.945 MWh elektrik üreterek yıllık tükettiğimiz elektriğin yüzde 70’ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, böylelikle 2 bin 600 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer bu yeşil enerji ile yaklaşık 3.495 ton/yıl karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz.

Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.''

YÜZDE 100 HEDEFİ

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik alanında attığı adımlar ve imza verdiği taahhütler ile birçok uluslararası inisiyatifte yer alarak kısa süre önce iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) imza verdi.

Ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında 'yüzde 100 sıfır emisyon' hedefi ile çalışan 'Drive to Zero' inisiyatifine de katılan Anadolu Isuzu son olarak, kurumsal sürdürülebilirlik alanında dünyanın en önemli inisiyatiflerinden biri olan UN (Birleşmiş Milletler) Global Compact platformuna imza verdi.