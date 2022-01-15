Elektrikte ‘örtülü zam’ iddiası

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, ocak ayı öncesinde aralıkta da elektriğe kamuoyuna açıklanmamış zam yapıldığı gerekçesiyle CİMER’e başvurdu. Esen, Ankara’da aynı bölgede bulunan sayaç okuma tarihleri farklı, aynı tarife üzerinden enerji alan iki konuta ait elektrik faturalarını inceledi. Esen, okuma tarihi 2022 yılına sarkmış faturada 170 kWh altında ve üstünde olmak üzere 10 Aralık 2021 tarihindeki fiyatın üzerinde yüzde 7-17 arasında değişen iki ayrı zamlı fiyat uygulandığını belirtti.



EPDK’nin internet sitesi üzerinden fatura doğrulaması yaptığını kaydeden Esen, şikâyetinde “31 Aralık 2021 tarihinden önce de elektrik fiyatlarına örtülü zam yapıldığı veya dağıtım şirketlerinin zamlarına göz yumulduğu anlaşılmıştır. EPDK dağıtım şirketlerinin ve faturalarının incelemesi gibi işleri bir yana bırakıp Aralık 2021’de ara dönemde getirdiği mini zam uygulamasını açıklamalıdır. Yüzde 53 ve yüzde 129 oranlı zamlar henüz faturalara yansıtılmamıştır” dedi.

Esen, tüketicileri yüklü zamma alıştırmak, tepkilerini azaltmak, dağıtıcı şirketlerinin zarar etmemesi gibi amaçlarla 1 Ocak 2022’de geçerli tarifeden önce düşük oranlı zam içeren bir ara tarife düzenlenip düzenlenmediğinin kendisine bildirilmesini, düzenlenmişse bunun ilan edilmesini talep etti.