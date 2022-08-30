Elektrikte tüketim üretimden fazla
Türkiye'de dün günlük bazda tüketilen elektrik üretimden 10 bin megavatsaat fazla oldu.
Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 917 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 334 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 711 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 800 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
EN ÇOK DOĞALGAZ SANTRALLERİ KULLANILDI
Günlük bazda dün 961 bin 917 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 334 megavatsaat olarak kayda geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Öte yandan, dün 5 bin 858 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 275 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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