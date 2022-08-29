Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 123 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 599 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Ağustos 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 719 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 855 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 719 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 32 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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