Elit World Otelleri’nin yeni üst düzey yöneticisi Orkun Petekçi ve ve yönetim kurulu üyesi Emel Elik Bezaroğlu, sektörü değerlendirdiler

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Turizmin pahalı olduğu eleştirilerini yanıtlayan Petekçi, şunları söyledi:

“Kur düşük olduğu için artık yabancıya da pahalı geliyoruz. Aslında dünya metropolleriyle sıralayınca en ucuz şehir İstanbul’dur. Üç yıldızlı otellere dünyadaki metropollerde 100- 150 avro ödüyorsunuz, biz Taksim’de beş yıldızlı odaları satıyoruz bu fiyata. Ama bu sadece otellerde değil, uçak biletlerinde yeme-içmede de böyle. Bu nedenle de harcamalar düşüyor. 60 milyon turist hedefi tutar ama gelir hedefi tutar mı bilemiyorum.”

Şehir otelciliğini değerlendiren Emel Elik Bezaroğlu ise şöyle konuştu: “Maalesef pazar çeşitliliğimiz az. Ege’ye dünyanın her yerinden turist çekiyoruz ama İstanbul’da bu konu çok sıkıntılı. Kongre segmenti ciddi sıkıntıda. Artık uluslararası katılımlı kongre de olmuyor.”

HEDEF YEDİ BÖLGE

Grubun Ege Bölgesi’ndeki ilk oteli Kuşadası’nda açıldı. 12 ay açık olacak olan otel, grubun 12. oteli oldu. Franchise olarak açılan otel, bu kapsamda grubun 4. oteli oldu. Grubun hedefi Türkiye’nin 7 bölgesinde de var olmak.

İlkin Turizm’in yatırımcısı olduğu otelin açılışına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.