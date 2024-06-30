CHP'den Gebze'de 'Geçinemiyoruz' mitingi... Özgür Özel'den iktidara 'asgari ücret' tepkisi: 'Enflasyon eziyor, zam gelmiyor!'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:26

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:44

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kocaeli Gebze'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi' başladı.

Yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam beklentisini siyasetteki normalleşme süreci kapsamında AKP' li Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan birebir görüşmelerde gündeme getiren ancak iktidardan olumlu bir karşılık alamayan CHP, geçim sıkıntısını meydanlara taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe görüşmesini anlatan ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel "Bütün geçinemeyenleri 30 Haziran'da Kocaeli'ne bekliyoruz" çağrısı yapmıştı.

YURTTAŞLAR ALANI DOLDURDU

Kapılar saat 15.00'ten itibaren açıldı, yurttaşlar Kocaeli Gebze Kapalı Pazar Alanı’nı doldurdu. Çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla alana girdi.

KATILIMCILAR SÖZ ALDI

Binlerce kişinin katıldığı mitingde katılımcılar da söz aldı.

Öğrenciler adına konuşan Yusuf Avşar, liseden iki hafta önce mezun olduğunu belirterek, babasının emekli olması gereken yaşta eğitimi için çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Avşar, "Evet çalışıyoruz çünkü geçinemiyoruz. Yıllardır parasız eğitim talebinde bulunuyoruz. Bir kitabı nasıl alırız diye düşünmek yerine ne yer ne içeriz diye düşünüyoruz" dedi.

CHP LİDERİ KÜRSÜDE

Saat 17.30'da Özgür Özel kürsüye çıktı. CHP lideri, yurttaşlara sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sesinizi yükselttiniz, hoş geldiniz. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler burada. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene.

* Sokaklar, meydanlar bizimdir. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız...

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenlediği ‘Geçinemiyoruz Mitingi’nin nerede yapılacağı MYK toplantısında görüşülmüş, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde durulmuştu. Ardından mitingin Gebze'de yapılmasında karar kılınmıştı.

Mitingde yalnızca asgari ücretle yaşamını sürdürenlere yönelik değil, emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlere hitap edilmesi beklenirken, Özgür Özel'in geçinemeyenlerin sesini duyurmak için hükümete baskı kurması bekleniyordu.