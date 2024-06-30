ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 29 Haziran tarihinde uygulanan ÖGG sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2024 ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sınav sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:10
ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2024 yılı takvimiyle birlikte, ÖGG sınav sonuçları için tarih açıklandı. Peki, ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sınav sonuçları nereden öğrenilir?

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.


ÖGG haberleri sınav sonuçları haberleri

İlgili Haberler

LGS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 LGS sonuçlarına nereden öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 LGS sonuçlarına nereden öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler