Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:10

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:10

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2024 yılı takvimiyle birlikte, ÖGG sınav sonuçları için tarih açıklandı. Peki, ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sınav sonuçları nereden öğrenilir?

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.