Elma toplanmadan dalında satılıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Çeşitli türlerde elma üretiminin yapıldığı Isparta Eğirdir’de hasat devam ediyor. 61 bin dekarlık elma bahçesinden 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, bazı elma üreticilerinin elmayı dalında sattıklarını, bazılarının da soğuk hava depolarına koyduğunusöyledi.