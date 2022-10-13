Elma toplanmadan dalında satılıyor
Kışın gözde meyvelerinden elma hasadı başladı. Çeşitli türlerde elmanın yetiştiği Eğirdir'de 400 bin ton rekolte bekleniyor. Bazı üreticiler elmalarını toplamak yerine dalında satıyor.
Çeşitli türlerde elma üretiminin yapıldığı Isparta Eğirdir’de hasat devam ediyor. 61 bin dekarlık elma bahçesinden 400 bin ton rekolte bekleniyor.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, bazı elma üreticilerinin elmayı dalında sattıklarını, bazılarının da soğuk hava depolarına koyduğunusöyledi.
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