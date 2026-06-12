Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu: SpaceX'in halka arzı rekor getirdi

SpaceX'in gerçekleştirdiği halka arz, yalnızca sermaye piyasalarında değil, küresel servet sıralamasında da tarihi bir gelişmeye sahne oldu. Şirketin 75 milyar dolarlık halka arzı sonrasında Elon Musk'ın serveti 1,1 trilyon doların üzerine çıkarak dünyanın ilk trilyoneri unvanını almasına yol açtı.

Roket, uydu ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, halka arz sürecinde 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören halka arz, Musk'ın kişisel servetinde de büyük sıçrama yarattı.

Forbes'un halka arz öncesi hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolar servete sahip olan Musk'ın net varlığı, hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından 1,1 trilyon doların üzerine yükseldi.

MUSK'IN SERVETİNİN MERKEZİNDE SPACEX VAR

54 yaşındaki Elon Musk'ın servetinin önemli bölümü artık SpaceX hisselerinden oluşuyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde Musk'ın toplam serveti 1,1 trilyon doları aşmış durumda. Bu rakam, Musk'ın dünyanın en zengin kişisi konumunu daha da güçlendirmesini sağlarken, rakipleriyle arasındaki farkı da açtı.

Forbes Varlık Editör Yardımcısı Matt Durot, "Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık 300 milyar dolar seviyesinde. Musk'ın ulaşacağı değer bunun üç katından fazla" değerlendirmesinde bulundu.

SPACEX DEĞERLEMESİNDE "ELON PRİMİ" ETKİSİ

Analistler, SpaceX'in ulaştığı piyasa değerinin yalnızca mali performansla açıklanamayacağını ifade ediyor.

Son yıllarda piyasalarda sıkça dile getirilen ve "Elon primi" olarak adlandırılan kavram, yatırımcıların Elon Musk'ın vizyonuna duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor.

Renaissance Capital Kıdemli Stratejisti Matt Kennedy, "Tesla'da olduğu gibi SpaceX de büyük ölçüde Elon Musk'a yapılan bir yatırım. 1,5 ila 2 trilyon dolarlık piyasa değeri geleneksel değerleme yöntemlerini geçersiz kılıyor ve en iyi şekilde 'Elon Musk primi' olarak tanımlanabilir." ifadelerini kullandı.

MUSK'IN SİYASİ ETKİSİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Musk'ın servetindeki hızlı yükseliş, şirket yönetimi, çıkar çatışmaları ve siyasi etkisi konularındaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal medya sektörüne giren Musk, yüz milyonlarca kullanıcıya doğrudan ulaşabildiği bir platformun sahibi olmuştu. Göç politikalarından kamu harcamalarına kadar birçok konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde geçen yıl üstlendiği görev de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Musk ile Trump arasındaki yakın ilişki, ilerleyen süreçte politika ve kamu harcamalarına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle kamuoyu önünde yaşanan gerilime dönüştü.