Elon Musk'tan evden çalışmaya veto: Ofise dönün!
Elon Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında Twitter çalışanlarının haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi.
Twitter'in yeni CEO'su Elon Musk çalışanlarına yolladığı e-posta'da uzaktan çalışmanın sona erdiğini bildirdi.
Bloomberg'in ulaştığı e-postada Musk ekonomik görünümün reklam gelirlerine bağlı olan Twitter gibi şirketlere etkisine dair 'göz boyayıcı' mesajlar vermeyeceğini belirtti. Uzaktan çalışmayı bitirdiğini söyleyen Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi.
Twitter'ın Musk'ın yönetimi altında geçen yaklaşık 2 haftada çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarıldı. Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazdı.
Yeni CEO aynı zamanda 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini açıklayarak kullanıcıların tepkisini çekti.
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