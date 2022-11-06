Barcelona Gerard Pique'yi galibiyetle uğurladı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, kendi evinde ağırladığı Almeria'yı 2-0 mağlup etti. Katalan ekipte İspanyol futbolcu Gerard Pique futbola veda etti.
La Liga'da Barcelona, sahasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan devi 2-0'lık skorla kazandı.
Barcelona, 7. dakikada Robert Lewandowski ile bir penaltıdan yararlanmazken, ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.
İkinci yarının başlamasıyla baskısını artıran Barcelona, 48. dakikada Ousmane Dembele ile 1-0 öne geçti. Xavi'nin ekibinde Hollandalı Frenkie De Jong, 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
PIQUE VEDA ETTİ
Öte yandan Barcelona forması altında son maçına çıkan Gerard Pique, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı. İspanyol stopere taraftarlar uzun süre destek tezahüratlarında bulundu.
Bu sonucun ardından Barcelona, El Clasico sonrası oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı ve 34 puana yükseldi. Almeria 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Osasuna deplasmanına gidecek. Almeria, sahasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi ağırlayacak.
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