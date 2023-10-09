Elon Musk'tan Türkiye'ye müjde: Tesla'da indirim zamanı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:10

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markkası Tesla, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede indirime gitti. Türkiye’deki Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı düştü.

Tesla Model Y Türkiye fiyatına, nisan ayından temmuz ayına kadar 6 defa zam gelmişti.

Bu defa gelen indirimle birlikte Model Y RWD versiyonunun fiyatı, temmuz ayındaki fiyatların altına düştü. Uzun menzilli Long Range ve performans odaklı Performance versiyonlarının fiyatına ise zam geldi.

TESLA İLK ÜÇE GİRDİ

Donanım Haber'in aktardığına göre, Tesla, bu senenin nisan ayında Türkiye’de satışa sunuldu ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre Eylül ayında Tesla Model Y, en çok satılan üçüncü otomobil modeli oldu. Model Y, aylık 4.700 adet satış miktarı ile Egea Sedan ve Egea Cross’un ardına yerleşti. Clio ve Megane gibi popüler modellerin satış miktarını geçmeyi başardı.

TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?

Ekim ayında gelen indirimle birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.322.468 TL’den 2.207.844 TL'ye düştü.