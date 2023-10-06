Tesla, ABD’de indirime gitti! Türkiye’de de düşer mi?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:06

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:06

Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı. İndirim serisini sürdüren Tesla, dün ABD’deki Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını yüzde 2,65 ile yüzde 4,23 aralığında düşürdü.

BloombergHT’nin aktardığı bilgilere göre Tesla, Model 3 sedanının fiyatını 40 bin 240 dolardan 38 bin 990 dolara, Model Y uzun menzilli aracının fiyatını ise 50 bin 490 dolardan 48 bin 490 dolara düşürdü.

Şirket ayrıca Model Y performans aracının fiyatlarını da 54 bin 490 dolardan 52 bin 490 dolara indirdi.

Model 3’ün uzun menzilli fiyatı 47 bin 240 dolardan 45 bin 990 dolara, Model 3 performansı ise 53 bin 240 dolardan 50 bin 990 dolara çekildi.

Tesla’nın bu hafta başında yeniden tanıttığı temel Model Y’nin fiyatı 43 bin 990 dolarda kaldı. Daha yüksek fiyatlı Model S ve Model X’in fiyatları da değişmedi.

TÜRKİYE’DE DE DÜŞER Mİ?

Tesla’nın Türkiye’deki satışlar mayısta online olarak başlamıştı.

Türkiye’de Tesla’nın Y modelinin üç farklı versiyonu satışa çıkarılmış; 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira olarak kaydedilmişti. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatıysa 1 milyon 634 bin 719 liraydı. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlatılmıştı.