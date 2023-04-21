Emekçi bayrama eylemle girdi

Yayınlanma: 21.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 03:00

İstanbul Tuzla’da, Tesla ve Jaguar gibi markalara üretim yapan Mata Otomotiv’de işçiler ek zam ve sağlıklı çalışma koşulları talebiyle başlatıkları eylemin bugün 54’üncü gününde.

650 işçinin taleplerini dile getirdiği için işten çıkarıldığını anımsatan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, “Arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda başlattıkları eylem fabrikanın önünde devam ediyor. İşten çıkarmalara ilişkin hukuki süreç devam ediyor” dedi.

İsviçre merkezli olan ABB Elektrik’in Kocaeli Dilovası’ndaki fabrikasında çalışan ve “Kod-46” iddiasıyla tazminatsız işten atılan 12 işçinin başlattığı eylem de sürüyor.

"KISA MESAJLA ATILDIK"

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan işçilerden Tarkan Gürgen şöyle konuştu: “13 Mart’ta kapalı zarfla zam açıklaması yapıldı. Ancak beklentinin çok altında kalan zamlar nedeniyle eylem yaptık. Yapılan müzakerelerde işveren gelecek temmuzda bize zam yapılacağı taahhüt edildi. Buna karşın telefonumuza gelen bir mesaj ile işten çıkarıldığımızı öğrendik. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek.”

İzmir Menderes’te bulunan Gemaş Genel Mühendislik ve Star Havuz fabrikalarında ise yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl ücret zammı uygulanmadı. Petrol-İş bu durumu mahkemeye taşırken şirkete tepki gösteren 10 işçi işten atıldı. Mücadelenin sürdüğünü belirten Petrol-İş İzmir Şube temsilcisi Muzaffer Ekiz, “İşçilerin maaşları enflasyon karşısında eridi. İşveren tarafı sözleşmeye uymuyor” dedi.