Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık emekçisi de ek ödeme bekliyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, performans ve teşvik ödemesinin unvanlar arasında iş barışını bozmuşken, bu düzenleme ile durumun diğer kurumlara da taşındığını belirtti ve şunları söyledi:

“Maaş denkliği dediğimiz şey, kamuda bir hemşireyi çalıştırıyorsanız başka bir kamu kuruluşunda çalışan hemşireye de aynı maaşı vermek zorundasınız. Maaş açıklığı ise 2.5 kattan fazla olmaz. Bir kamu kuruluşunda hizmetliye 10 bin TL para verip aynı kamudaki mühendise 70 bin TL para veremezsiniz.”

(Kubilay Yalçınkaya)



Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise “Sağlık çalışanları arasında çalışma barışına zarar vermekten öte başka bir işe yaramayan ve müjde diyerek sunulan yönetmelikle, çalışanların hak ettikleri ücretler parçalı hale geldi” dedi.

(Derya Uğur)

