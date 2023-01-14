Emekçi ek zam istiyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:43

Artan hayat pahalılığı ve bozulan ücret dengesizliği sendikaları ek zam talebiyle harekete geçirdi. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerde örgütlü Türk Metal Sendikası, ek maaş talebiyle işverenle görüşmelere başlarken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 11 fabrikada grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında imzalanan Eylül 2021 ile Eylül 2023 dönemini kapsayan toplusözleşme ağustos sonu itibarıyla bitecek. Aynı şekilde DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ile Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikaları ile imzalanan grup sözleşmelerinde de bitiş tarihi aynı.

Ancak enflasyon ve zamlar nedeniyle yetersiz hale gelen ücretlere ara çözüm ihtiyacı doğması üzerine iyileştirme için Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve MESS arasında iki temel taleple görüşmeler başladı. Taleplerden biri artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı karşısında ücretlerde iyileştirme yapılması, diğeri ise asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılması ile bozulan ücret dengesizliğinin giderilmesiydi. MESS’in de Türk Metal Sendikası’nın taleplerine sıcak baktığı öğrenildi. İyileştirmedeki zam oranları ise henüz netleşmedi.

GREV KARARI

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın MESS’le devam eden görüşmelerinde ise beş işletmeye bağlı 11 fabrikada 2 bin metal işçisi için anlaşma sağlanamadı. Bu fabrikalarda 23 Ocak Pazartesi günü greve çıkılacak. Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin “şiddetli bir yoksullaşma” içinde olduklarını, bu ücretlerle yaşayabilmelerinin, asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin olanaklı olmadığını vurguladı. Sendika, grev yasaklanırsa anayasal haklarını kullanacaklarını ve grev yasağını tanımayacaklarını da duyurdu.

4 YIL SONRA TAYİN!

İktidar, sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi teklifini, en sonunda dün Meclis’e sundu. Teklif ile yeni işe girenlerin üç yıl sözleşmeli çalıştırılması da kalıcı hale getirilmiş oldu. Üç yılın sonunda kadroya geçen memur, bir yıl daha çalıştıktan sonra toplam dört yıl sonunda tayin hakkını kazanabilecek. Sunulan teklife göre 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personel kadroya alınacak.

Teklifi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise kadroya geçişlerin tamamen talebe bağlı olacağını dile getirdi.