Kamu emekçileri bugün iş bırakıyor: 'Emekçinin hakkını yeme mühendisliği'
İktidara seslerini duyuramayan kamu emekçileri bugün iş bırakacak. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık, “İktidar, Memur-Sen’le danışıklı dövüş içinde. Emekçinin hakkını yeme mühendisliği yapılıyor” dedi.
Birleşik Kamu-İş, Hak-Sen, BASK, Çalışan-Sen, Şehit Gazi-Sen, Yurt-Sen ve Anadolu-Sen’den oluşan Kamu Konfederasyonları Platformu, iktidarın ek zam taleplerini kabul etmemesi üzerine bugün iş bırakıyor.
Eylem öncesi açıklamalar yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Önce yüzde 25 verdiler. Memur tepki gösterince yüzde 5 ilave ettiler. Önümüzdeki dönemde, seçim zamanı bir yüzde 10 daha yaparlar. Ancak yüzde 10’luk, yüzde 20’lik artışlarla aradaki kaybı kapatmak mümkün değildir. İktidar, Memur-Sen’le danışıklı dövüş içinde. Sendikacılık falan yapılmıyor. Emekçinin hakkını yeme mühendisliği yapılıyor” dedi. Memur-Sen ile hükümetin eşgüdüm içerisinde olduğunu, toplusözleşme ikramiyesinden yararlanmak için getirilen yüzde 2 baraj şartının da bunun bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Balık şöyle devam etti: “Her şey planlı programlı. Oysa Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen iktidardan bir talepte bulunsalar alınmaması mümkün değil. Gerçekten emek adına, kamu çalışanlarının kaybı adına mücadele edilecekse biz de destek olmaya hazırız.” Ankara’daki miting saat 12.30’da Ulus Meydanı’nda.
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