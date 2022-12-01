Emekçiler iktidara seslendi: ‘Geçim bütçesi istiyoruz’

01 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Geçinemiyoruz, seçim bütçesi değil, geçim bütçesi istiyoruz” talebiyle 17 Aralık’ta Ankara’da miting yapacağını duyurdu. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) ise miting öncesi yaptığı bir araştırma ile emekçilerin geçinemediğini gözler önüne serdi.

BES’in araştırmasında, ocak ve kasımda büro emekçisinin bir aylık maaşı ile satın alabildikleri karşılaştırıldı. Buna göre büro emekçisinin ocakta aldığı 8 bin 729 lira maaş, kasımda 11 bin 686 lira olurken dolar karşılığı 657 dolardan 633 dolara geriledi. Ocaktaki maaşın karşılığı 978 kg undu, bugün 424 kg una düştü. Ocakta 769 kg ekmek alınabilirken bugün 667 kg ekmek alınabiliyor. Ocakta alınabilen 109 kg dana eti, bugün 72 kg’a geriledi. Beyaz peynir 191 kg’dan 61 kg’a düştü.

Araştırmada emekçinin bütçesindeki bu erimeye karşın devlet bütçesinin nerelere harcandığına da değinildi. Buna göre, sermayeye uygulanan vergi muafiyeti, indirimi ve afları için 994 milyar lira, güvenlik politikalarına 469 milyar lira, garantili şehir hastanelerine, havaalanlarına, köprü ve otoyollara 150 milyar lira, kur korumalı mevduatlara 150 milyar lira, faize 566 milyar lira, Saray’a 6.6 milyar lira harcandı.

YURTTAŞ ODAKLI OLMALI

Bu kaynakla yapılabilecekler ise şöyle sıralandı: 13 milyon emekliye yüzde 100 zam, 3.5 milyon kamu emekçisine yüzde 100 zam, 6 milyon asgari ücretliye yüzde 100 zam, 3.5 milyon işsize aylık 3 bin 500 lira gelir, 10 milyon ev kadınının, sigorta primlerinin ödenmesi ve emeklilik hakkı, 4.5 milyon EYT’linin emekli edilip 5 bin lira emekli aylığı bağlanması, 0-6 yaş arası 7.5 milyon çocuğa aylık bin lira, 4.5 milyon lisans öğrencisine aylık 3 bin lira burs.