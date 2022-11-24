Ek işe mecbur kalan eğitim emekçileri, çocuklarının masraflarını karşılayamıyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Bugün Öğretmenler Günü. Geliri giderinden az, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan öğretmenler, alım güçlerinin düşmesiyle ek iş arama ihtiyacı hissettikleri söylüyor. Çocuklarının eğitim ihtiyaçları, kıyafet giderleri gibi masrafları karşılayamamaktan yakınan öğretmenler, öğretmenler odasında kendilerini özgürce ifade edemediklerini belirtiyor.

Eğitim-İş Sendikası’nca Öğretmenler Günü için yapılan araştırmaya, yüzde 51.2’si kadın, yüzde 48.8’i erkek toplam 16 bin 96 öğretmen katıldı. Araştırma sonuçları şöyle:

- Kültürel faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser vb.) katılan öğretmen oranı yalnızca yüzde 5.27. Bu soruya öğretmenlerin yüzde 66.78’i “katılmıyorum”, yüzde 27.94’ü ise “kısmen katılıyorum” yanıtını vermiş.

- Öğretmenlerin yüzde 22.64’ü ailesiyle dışarıda “hiç” yemek yemiyor. Ayda bir kez yiyenlerin oranı ise yüzde 63.43.

- Öğretmenlerin yüzde 37.83’ü hiç tatile gitmiyor. Tatili evinde ya da köyünde geçirenlerin oranı ise yüzde 97.

- Öğretmenlerin yüzde 61.40’ının geliri giderlerinden az.

- Alım güçlerinin düşmesiyle ek iş arama ihtiyacı hisseden öğretmen oranı yüzde 91. Öğretmenlik mesleği ile ilgili olmayan ek iş yapan öğretmen oranı ise yüzde 16.68.

- Yüzde 31.68’i “kısmen” olmak üzere öğretmenlerin yüzde 90’ı kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor.

- Öğretmenlerin yüzde 31.89’unun çeşitli kişilere nakit borcu bulunuyor.

- Öğretmenlerin yüzde 94’ü kıyafet giderlerini karşılamakta güçlük çektiğini söylüyor.

- “Çocuklarımın eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum” diyen öğretmenlerin oranı yüzde 90’ı geçiyor.

- Öğretmenlerin yüzde 43’ünün her ay borç para bulması gerekiyor.

- “Maaşımın yetersizliği nedeniyle toplumdaki saygınlığım azalmaktadır” diyen öğretmen oranı yaklaşık yüzde 97.

ATILMA KORKUSU

- Öğretmenlerin yüzde 93’ü maaşının düşüklüğü nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyor.

- Eğitim çalışanlarının yüzde 99.77’si eğitim-öğretime hazırlık ödeneğini yetersiz buluyor.

- Yüzde 77’si öğretmenler odasında kendini özgürce ifade edemediğinden yakınan öğretmenlerin yüzde 72’si görevden alınma korkusu yaşıyor.

- Öğretmenlerin neredeyse yüzde 100’ü mesleğin saygınlığının azaldığını düşünüyor.

- Mesleği bırakmayı düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 60’a yakın.

- Öğretmenlerin yüzde 96’sı devlet okullarında eğitimin niteliğinin güç geçtiğikçe düştüğünü söylüyor.

- Öğretmenlerin yüzde 83.1’i yoksulluk sınırı altında hane gelirine sahip.

"KAZANIMLARA GÖZ DİKENLERİ İSTEMİYORUZ"

Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Anketimizdeki veriler sadece eğitim emekçisinin ne kadar zor bir tabloya itildiğini değil eğitimin önem sırasında ne kadar geriye itildiğinin de resmidir . Öğretmenlerin yılda bir kez Öğretmenler Günü’nde hatırlanmaya değil sorunlarına samimiyetle ve çözüm odaklı yaklaşılmasına ihtiyacı vardır. Bu nedenle öğretmenlerin kazanımlarına göz diken emeğini küçümseyen anlayışın Öğretmenler Günü’nde riyakârca sarf edeceği ezbere övgüleri istemiyoruz.”

"UNVANLAR BİZİ OYALAMAK İÇİN"

- Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkânı getirildiğini düşünen öğretmenlerin oranı sadece yüzde 1.42.

- Öğretmenlerin yüzde 97’si kanunun sorunlara çözüm getirmediğini düşünüyor.

- Bu kanunla itibarın artacağını düşünen öğretmen oranı sadece yüzde 0.81.

- “Uzman öğretmenlik” ve “Başöğretmenlik” unvanlarının öğretmenleri oyalama amaçlı ortaya atıldığına inanan öğretmen oranı yüzde 92.

- Yüzde 97 oranıyla unvan yerine ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesini isteyen öğretmenlerin yüzde 96’sı, “Başöğretmenlik unvanı sadece Atatürk’e ait olarak kalmalıdır” diyor.