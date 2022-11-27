Emekçinin vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebini yine reddettiler

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı göndererek “gelir vergisi muafiyeti ve vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesini”, ayrıca temmuzda asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte gelir vergisi dilimlerini de adil şekilde düzenlenmesini ve altı aylık enflasyon kadar artırılmasını talep etti.

Buna Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) gönderilen yanıtta ise uygulanmadaki gelir vergisi tarifesine göre 32 bin TL’ye kadar ücret gelirlerinde uygulanan tevkifat oranının yüzde 15 olduğunu, bu tutarı aşan ücret gelirlerinin ise üst dilimlerden vergilendirildiğini, gelir dilimlerinin yeniden değerleme oranına göre artırıldığını anımsatıldı.

TALEBİ KAYDA ALDIK

2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 122.93 olduğuna dikkat çeken GİB, yanıtında şunları vurguladı:

“Mevcut tarifenin yeniden değerleme oranında artarılması söz konusu olup, gelir vergisi tarifesinde önemli tutarlarda artış sağlanmış olacaktır. Yine, asgari ücret tutarında yapılacak artışa göre de asgari ücret istisnası nedeniyle ücretlilerden alınmayan vergi tutarı da artmış olacaktır. Diğer taraftan, gelir vergisi tarifesi dilim tutarlarının artırılmasına yönelik öneriniz, çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere kayıtlarımıza alınmıştır.”