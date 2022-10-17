Emekçiler vergi dilimi düzenlemesi bekliyor

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İktidar çalışanları “enflasyona ezdirmediğini”, yüksek zam yaptığını iddia ederken, emekçinin bir cebinden giren diğer cebinden vergi olarak çıkıyor. Türk-İş’in hesabına göre, 10 bin lira net maaşı olan bir çalışanın yıllık kaybı 7 bin liraya yakın.

MALİYET BAHANESİ

Hükümet ekim başında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye İşveren Sendikası’nın (TİSK) ortak talep ettiği vergi dilimlerinde düzenleme konusunda isteksiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi dilimlerinde güncelleme yapamayacaklarını, maliyetinin 200 milyar lira olduğunu savundu.

Düzenleme konusunda ısrarlı olan Türk-İş’in hesaplamalarına göre ise örneğin ücreti brüt 13 bin 43 TL olan bir çalışanın eline ocakta net 10 bin TL geçerken, aralıkta bu rakam 9 bin 143 TL’ye düşüyor. 13 bin 43 TL brüt ücreti olan çalışan nisan ayından itibaren tamamen ikinci, ağustos ayından itibaren tamamen üçüncü vergi dilimi üzerinden vergilendiriliyor. Çalışanın ücretinden kesilen vergi oranı ocakta yüzde 15 iken ağustosta yüzde 27’ye yükseliyor. Emekçinin eline geçen ücrette de düşüyor. Yıl içerisinde işçinin kaybı 6 bin 949.45 liraya çıkıyor.