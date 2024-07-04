Emekçilerden, KİT’lerin özelleştirmesine tepki

İşçiler, aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) da bulunduğu 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) “reform” adı altında özelleştirilmesi, satılması ya da kapatılması girişimlerine karşı sonuna kadar mücadele kararı aldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00
Emekçilerden, KİT’lerin özelleştirmesine tepki
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Merkezi Zonguldak’ta bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) genişletilmiş başkanlar kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.Toplantının ana gündem maddesi hükümetin “KİT reformu” adını verdiği düzenleme oldu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, KİT düzenlemesine yönelik tavırları konusunda, “Gerekirse eylem de yapacağız, gerekirse sokağa da çıkacağız” dedi.

Toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, “Başkanlar kurulumuz; KİT reformu adı altında hazırlanan tasarıdan en kısa zamanda vazgeçilmesi çağrısında bulunmaktadır” dendi.


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