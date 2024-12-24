Emekçinin hakkı için sürdürdüğü mücadele yasaklanırken işverene destek sürüyor: İşçiye yok, patrona var!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Metal sektöründe anlaşma sağlanamadığı için 2 bine yakın işçinin haklarını almak için başlattıkları grev cumhurbaşkanlığı kararıyla milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile ertelenirken, greve çıkılan fabrikalardan Hitachi’ye aynı dönemde 115 milyon TL’lik teşvik çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bünyesindeki dört işyerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci işveren örgütünün yetersiz zam ve yan haklar önerisi nedeniyle geçen hafta tıkandı.

Hitachi Energy, Arıtaş Kriyojenik, GE Grid Solutions ve Schneider Electric işyerlerinde grev kararı alındı.

GEREKÇE ‘MİLLİ GÜVENLİK’

Ancak 2 bin işçiyi ilgilendiren grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bir kararla MESS’e bağlı dört işletmede 60 gün süreyle ertelendi. Ertelemenin gerekçesi ise “milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi” oldu.

Ancak ilgili yasaya göre “erteleme” fiilen grevin “yasaklanması” anlamına geliyor. Çünkü bu kararla birlikte toplu iş sözleşmesiyle ilgili zorunlu Yüksek Hakem Kurulu süreci başlıyor ve buradan çıkacak karar kesin olacak.

Birleşik Metal-İş uzun yıllardır ilk kez erteleme kararını kabul etmeyerek greve devam edeceklerini açıkladı. İşveren sendikası (MESS) ise önceki gün bir girişimde bulunarak Hitachi Energy fabrikası üzeriden bir görüşme talebinde bulundu. MESS ve sendika temsilcileri dün masaya oturdu.

İşçilerin mücadelesine yasaklarla yanıt verilirken işverene destek ise tüm hızıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kasım ayında Hitachi Energy’ye dahilde işleme izin belgesi verdi. Şirkete 28 Kasım’da elektrik teçhizat imalatı için 115 milyon 242 bin dolarlık dahilde işleme izin belgesi verildi.

Şirkete 1 Kasım’da da 55 milyon 425 bin dolarlık belge verildi. Bu belge kapsamında şirketin 170 milyon 667 bin dolarlık ihracat yapması öngörülüyor. Söz konusu belge kapsamında şirket, ithalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muaf tutulacak.

NE İSTİYORLAR?

Dün gün boyu süren görüşmeler ise akşam saatlerine kadar sonuçlanamadı. Greve götüren süreçte ise tarafların talepleri şöyleydi:

Sendika ücret zammı olarak ilk 6 aylık dönem için ortalama yüzde 125 ücret artışı talep etti. 2 bin 560 TL olan Ramazan Bayramı ödemesi için net 15 bin TL, 2 bin 815 TL olan Kurban Bayramı ödeneği için net 20 bin TL, 2 bin 788 TL olan izin ödeneği için net 15 bin TL gibi taleplerde bulunuldu.

MESS’in ücretlere önce yüzde 22 oranında zam yapılması ve ardından da seyyanen/maktu olarak saat ücretlerine 23 TL ücret zammı teklifi etti. Bu teklif, ortalamada yüzde 36.5 oranına denk geliyor.