Emekçinin maaşları eriyor: Enflasyon farkı kasım ve aralık ayında netleşecek

04 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Milyonlarca memur ve memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında yüzde 7 sözleşme zammı verildi. Yılın ikinci 6 ayında enflasyonun bu oranı aşması halinde aradaki fark “enflasyon farkı” olarak memura verilecek. Ekim ayı TÜFE’siyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.85 oldu. Böylece yılın ikinci yarısındaki 4 aylık dönemde 3.85 puanlık enflasyon farkı oluştu.

YDO ÖNEMLİ OLACAK

Ancak enflasyon farkı kasım ve aralık aylarının da açıklanmasıyla netleşecek. Bu rakam da ocak ayındaki yüzde 8’lik toplusözleşme zammı ile birlikte ödenecek. Öte yandan yüzde 123 olarak netleşen yeniden değerleme oranı (YDO) emekçiden yapılacak gelir vergisi kesintileri için de çok önemli. Çünkü gelir vergisi dilimlerinin de bu oranda artırılması gerekiyor. Örneğin bu yıl 32 bin TL’ye kadar olan ücret gelirlerine yüzde 15 gelir vergisi uygulandı. YDO’ya göre bu ücret sınırının yeni yılda 71 bin 338 lira olması gerekiyor. Ancak iktidar genel olarak artışı YDO kadar yapmıyor. Bu nedenle de emekçiler yıl içerisinde çok daha erken bir üst vergi dilimine giriyor.