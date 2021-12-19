Emekçiye vergi 'kazığı'

19 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yeni asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253 TL olarak açıklarken, “çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğine” dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” dedi. Ancak gerçek farklı çıktı.

EMEKLİLİKTE KAYIP

AKP’nin Meclis’e sunduğu “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne göre sadece, “hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından, ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri” gelir ve damga vergisinden istisna olacak. Asgari ücretliler dışındaki işçilerden gelir ve damga vergisi alınmaya devam edilecek. Ayrıca teklifte “ücret ve ücret sayılan ödemeler” ifadesinin yer alması ise asgari ücretlinin fazla mesai, ikramiye gibi ödemelerinden vergi kesintisi yapılmasına kapı açıyor.

Teklife göre brütü, brüt asgari ücreti aşanlardan gelir ve damga vergisi kesilecek. Eğer bu kişinin ücreti net asgari ücretin altına inerse aradaki fark asgari geçim indirimi (AGİ) ile tamamlanacak. Sadece asgari ücretlinin gelir ve damga vergisinden istisna tutulması nedeniyle işverenlerin vergi ödememek için tüm işçileri asgari ücretten göstereceğine vurgu yapılıyor. Bu da işçi için emeklilikte büyük kayba neden olacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, teklifin “beklentileri boşa çıkaran ve ciddi sorunlar içeren” bir teklif olduğuna dikkat çekerek “Bu yasalaşırsa giderek herkes asgari ücretli olacak. İşverenler SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için işçileri asgari ücretten çalıştırmaya yönelecektir. Dahası bu durum kayıt dışı çalışmayı artırabilir. Bu teklif kabul edilemez, derhal geri çekilmeli” dedi.