Emekli, 472 çay ve simidi kaybetti!
Yüksek enflasyon ve düşük maaş zamları nedeniyle memurların, memur emeklilerinin ve asgari ücretlilerin alım gücündeki düşüşe ilişkin konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Yüksek enflasyonun maaşlar üzerindeki tahribatının durdurulması ve çalışanların alım gücünün korunması için daha etkili ekonomik politikaların acilen devreye alınması gerekmektedir” dedi.
2010 yılında en düşük memur maaşı olan 1300 TL ile bir memurun tam 15.2 çeyrek altın satın alabildiğini anımsatan Uğur, “Aradan geçen 15 yıl içinde, memurun maaşından tam 8 çeyrek altınlık alım gücü kaybolmuştur” ifadelerini kullandı.
Benzer erimenin, memur emeklilerinin maaşlarında da yaşandığına dikkat çeken Uğur, “2002 yılında en düşük memur emeklisi maaşı 377 TL idi ve bu maaşla 1256.66 adet çay ve simit alınabiliyordu. 2024 yılında en düşük emekli maaşını 19 bin 616 TL’ye yükseltmiş olsa da bu maaşla alınabilecek çay-simit sayısı 784.64’e gerilemiştir. Bu veri, memur emeklilerinin yaşam standartlarında ciddi bir gerilemeyi göstermektedir” diye konuştu.
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