Emekli bayram ikramiyesi zammında çelişkili ifadeler: Birbirlerinden haberleri yok!
Hükümet yetkililerinden emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, artış için çalışmalar yapıldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP Grup Başkanı konuyu gündeme almadı. Emekliler, bayram ikramiyesindeki artış beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi bekliyor.
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde yapılacak artışı beklerken, hükümet yetkililerinden çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki hafta önce emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.
'BU KONU KONUŞULMAYACAK'
Ancak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP'nin son grup toplantısında bayram ikramiyesiyle ilgili bir soru üzerine, Giresun’daki toplantısında bu konunun gündeme gelmeyeceğini belirtti. Yılmaz, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bu konu konuşulmayacak, toplantı bölgesel kalkınma üzerine olacak” dedi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de, dün yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi konusunda herhangi bir çalışma olmadığını söyledi. Bu açıklama, emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.
2018 Haziran ayında 1000 TL olan bayram ikramiyesi, TÜİK enflasyonuna göre 2025 yılı Ocak sonu itibarıyla 7 bin 888 TL’ye, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre ise 10 bin 623 TL'ye çıkması bekleniyor.
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