Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:13

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:13

Emeklilere yönelik zamlı bayram ikramiyesi düzenlemesi, TBMM gündemine geliyor. İkramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin yararlanacağı büyük bir merak konusu oldu. Torba yasa teklifinde yer alan düzenleme, bu hafta Meclis’te görüşülmeye başlanacak ve çarşamba günü yasalaşması bekleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, ikramiyelerin ödeme tarihi netleşecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ TARİHLERDE YATIRILACAK?

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ikramiyelerin bayram öncesinde ödenmesi planlanıyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24-28 Mart tarihleri arasında ödeme yapılması öngörülüyor. Kurban Bayramı’nda da aynı uygulama geçerli olacak ve ödemeler 2-5 Haziran arasında yapılacak.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensuplarının ikramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Kesin ödeme tarihleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal desteklerden yararlanan yurttaşlar da faydalanacak. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük aylığı, ölüm aylığı hak sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular da ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre ödeme alacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak. İki ayrı maaş alanlar, en yüksek maaş üzerinden ikramiye alacak.

Bu yıl emeklilere ödenecek toplam bayram ikramiyesi tutarı 134,5 milyar TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramı'nda ise 41 milyar 998 milyon TL ödeme yapılmıştı.