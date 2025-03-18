Altın alım satımında yeni dönem: Banka üzerinden işlemlere ek vergi!

Bankalar aracılığıyla yapılan altın alım satım işlemleri artık döviz işlemi sayılacak ve ek vergiye tabi olacak. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın alım satımında yeni dönem: Banka üzerinden işlemlere ek vergi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:36

Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım satım işlemleri, döviz işlemi olarak kabul edilerek ek vergiye tabi tutulacak. Bu işlemlere, belirlenen oranda Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, belirlenen tarihten itibaren vadesiz hesaplardan fiziki teslimat olmadan yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi sayılacak. Bu kapsamda, belirlenen oran üzerinden KMV tahsil edilecek.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın daha önce başlattığı bu uygulama, Danıştay tarafından iptal edilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama tekrar yürürlüğe girmiş oldu.


Etiketler: #Resmi Gazete #Gelir idaresi #altın #banka

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