SGK Uzmanı açıkladı: İşten çıkarılanlar için yeni 'kod' dönemi!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:59

SGK, haksız yere işten çıkarılan yurttaşların işsizlik maaşı almasını kolaylaştırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararıyla işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek.

Bu değişikliği SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu. Mahkemelerin işçilerin lehine verdiği kararların ardından SGK işten ayrılma nedenine ilişkin uygulamalarında değişiklik yaptı. Böylece haksız yere işten çıkarılanlar, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodlarını düzelttirerek işsizlik maaşı alabilecek.

İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlik maaşı alabilir ve işe girmeniz kolaylaşmış olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu işsizlik sigortası uygulamasında değişiklik yaptı. Artık işten çıkarılma sebebiniz, işe girişte engel teşkil etmeyecek şekilde değiştirilebilecek. Önceden işten çıkarıldığınızda, özellikle haksız bir şekilde işten çıkarılmışsanız, İş Kanunu’nun 25. maddesine göre 'ahlak ve kurallara uymayan haller' nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bu durum, iş arama sürecinizde de sizi olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu uygulama değişti."

HAKSIZ İŞTEN ÇIKARMALARA YENİ KARAR

Haksız işten çıkarmalar nedeniyle pek çok işçi mahkemeye başvurmuştu. Başlangıçta mahkemeler bu konuda çekimser davransa da, süreç içinde işçilerin lehine kararlar verilmeye başlandı. SGK, mahkeme kararlarının ardından işten ayrılma nedenlerine ilişkin uygulamalarını değiştirme kararı aldı.

İŞTEN ÇIKARILMA KODUNUZ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Bu değişiklikle birlikte, işveren tarafından haksız yere işten çıkarılan yurttaşlar, arabuluculuk süreci veya mahkeme yoluyla işverenle anlaşarak kıdem ya da ihbar tazminatı almaları durumunda, işten çıkarılma kodlarını SGK’ye bildirerek düzelttirebilecek.

Bu düzenleme, işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında sorun yaşayan çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Artık arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararıyla işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek. İşverenin ya da işçinin SGK’ye başvurmasıyla bu işlem gerçekleştirilebilecek.

Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararıyla kıdem veya ihbar tazminatı alınması durumunda, işten çıkarılma kodu düzeltilerek işsizlik maaşı hakkı sağlanabilecek.