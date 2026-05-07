Emekli bayram ikramiyesi takvimi netleşiyor: Ödemeler hangi tarihte yapılacak?

Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 17 milyon kişiye ödeme yapılması planlanırken, ikramiyelerin mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca bayram dönemine denk gelen maaş ödemeleri nedeniyle bazı emeklilere erken maaş ödemesi yapılabileceği belirtiliyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan yurttaşlar yararlanabilecek.

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

Yasal düzenlemeye göre, bayramın bulunduğu ay içerisinde emekli aylığı bağlanan kişiler de ikramiye alma hakkı kazanabilecek. Başvurularını tamamlayan ve maaş bağlama işlemleri sonuçlanan yurttaşların ödemeleri hesaplara yatırılacak.

İKRAMİYELERİN 20-26 MAYIS TARİHLERİNDE YATMASI BEKLENİYOR

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli ikramiyelerinin 20-26 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi ödeme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLACAK

Mevcut düzenlemeye göre emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek.

Ölüm aylığı alan kişilerde ise ödeme tutarı hisse oranına göre değişecek. Buna göre:

Yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin TL

oranında aylık alanlara Yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin TL

oranında aylık alanlara Yüzde 25 oranında aylık alanlara bin TL

ödeme yapılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alan yurttaşlara ise iş göremezlik derecesine göre farklı tutarlarda ödeme gerçekleştirilecek.

ÇİFT MAAŞ ALANLARDA YÜKSEK AYLIK ESAS ALINACAK

İki farklı dosyadan maaş alan kişilerde bayram ikramiyesi ödemesi, yüksek aylığın bulunduğu dosya esas alınarak yapılacak.

Örneğin hem eşinden ölüm aylığı alan hem de kendi emekli maaşı bulunan kişiler, yalnızca kendi emekli aylıkları kapsamında ikramiye alabilecek.

ERKEN MAAŞ ÖDEMESİ GÜNDEMDE

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ödeme tarihlerinin bayram dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı maaş ödemelerinin erkene çekilebileceği ifade ediliyor.

Özellikle Bağ-Kur emeklileri için erken ödeme ihtimalinin öne çıktığı belirtiliyor.

Bayram ikramiyesi düzenlemesinin, milyonlarca emekli ve hak sahibinin bütçesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.