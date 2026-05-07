Mahfi Eğilmez enflasyonu yükselten hataları sıraladı: 'Normal koşullarda enflasyon yükseldiği zaman...'

7.05.2026 09:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, yanlış para ve maliye politikalarının enflasyonu nasıl körüklediğini analiz ederek ekonomi yönetimine kritik uyarılarda bulundu. Beklentilerin yönetilememesinin ve sıkça başvurulan varlık barışı düzenlemelerinin kayıtdışılığı teşvik ettiğini vurgulayan Eğilmez, yapısal reformların hayata geçirilmemesi durumunda enflasyonun durdurulamayacağını belirtti.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı canlı yayında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonun yükseliş nedenlerine ilişkin konuşan Eğilmez, uygulanan ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

'YANLIŞ PARA POLİTİKASI ENFLASYONU ARTIRDI'

Enflasyonu yükselten temel unsurlara değinen Eğilmez, yanlış para politikalarının önemli etkisi olduğunu belirtti.

Eğilmez, “Enflasyonu yükselten hatalar. Birincisi yanlış para politikası izlenmesi. Talep enflasyonu söz konusuyla para arzını artırmamak lazım. Para arzı daha yüksek talep yaratacağı için enflasyonun artışına yol açar. Bu durumlarda faizi düzgün tespit etmek lazım. Negatif reel faiz söz konusuyla bu da talep enflasyonunun etkiler” ifadelerini kullandı.

Maliye politikalarının da enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyleyen Eğilmez, düşük vergiler ve vergisiz kazançların harcamaları artırarak fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

'ENFLASYON İYİCE PATLADI'

Çelişkili ekonomi politikalarının enflasyonu daha da artırabileceğini kaydeden Eğilmez, faiz politikasının önemine dikkat çekti.

Eğilmez, “Çelişkili ekonomi politikaları da enflasyonu azdırabilir. Normal koşullarda enflasyon yükseldiği zaman faizin hemen önüne geçip durdurması lazım. Tek başına yeterli değil ama çok önemli önlem faiz. Enflasyon yükseldiği ortamda faizi düşürürsen enflasyon azar gider. Biz Eylül 2021'de bunu yaptık. Enflasyon yükselirken faizi düşürdük enflasyon iyice patladı” dedi.

'BUNU 2001 KRİZİNDEN SONRA YAŞADIK'

Beklentilerin yönetilememesinin de enflasyon üzerinde etkili olduğunu belirten Mahfi Eğilmez, ekonomik güvenin önemine işaret etti.

Eğilmez, “Bir de beklentilerin düzeltilememesi olayı var. İnsanların beklentileri gelecekle ilgili olumsuzsa bunları düzeltecek önlemler almak lazım. Ekonominin iyiye gideceğine inanırlarsa beklentiler düzelir ve enflasyon düşmeye başlar. Bunu 2001 krizinden sonra yaşadık. Türkiye yapısal reformların bir kısmını yaptı ve insanların beklentileri düzeldi ve enflasyon düşmeye başladı. Bunların hepsini bir arada yapmak lazım, yapamazsak enflasyonu durduramayız” diye konuştu.

'22 YILDA 8 KEZ VARLIK BARIŞI ÇIKARILDI'

Mahfi Eğilmez, Meclis’e sunulan 15 maddelik yatırım teşvik paketinde yer alan varlık barışı düzenlemesini de değerlendirdi.

Torba yasa uygulamasına karşı olduğunu belirten Eğilmez, “Torba yasaya ben karşıyım. Her konuyu ayrı bir yasayla düzenlemek lazım. Varlık barışı genellikle yeni iktidar gelince oluyor. 22 yılda 8 kez varlık barışı çıkarıyorsun. Kayıtdışılığı teşvik ediyorsun burada. Bunu çıkarınca nasıl olsa varlık barışı çıkacak diye vergi vermeden idare edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

