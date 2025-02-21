SGK uzmanı açıkladı: Yüksek emekli maaşı için geri sayım başladı!
Sosyal güvenlik reformu için kritik tarihler yaklaşıyor. Emekli maaşları nasıl artacak? Uzun süreli çalışanlar nasıl daha fazla maaş alacak? 30 Haziran 2025'e kadar yapılması beklenen reformun ayrıntılarını SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı...
Sosyal güvenlik reformu için geri sayım başladı ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar yakın. Reformun detayları gün yüzüne çıkarken, çalışanları etkileyecek yeni düzenlemelerle ilgili önemli bir tarih SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından açıklandı.
İşte 2025 yılı için sosyal güvenlik reformunda yaşanan son gelişmeler...
SGK reformunda kritik bir döneme girildi. Emekli maaşlarının artması için önemli bir tarih olarak 30 Haziran 2025 öne çıkıyor.
Ankara'da sosyal güvenlik reformuna yönelik beklentiler artarken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son gelişmeleri ve yeni kulis bilgilerini paylaştı.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Ankara'da sosyal güvenlik reformuyla ilgili bir gelişme var mı, çalıştıkça maaşlar nasıl artırılacak, Daha yüksek maaş verilecek mi, sosyal güvenlik reformu ne zaman yapılacak, gibi sorulara cevap vereceğim.
Sosyal güvenlik reformuyla ilgili hükümetin programında pek çok madde bulunuyor. Bu reformun, 2025 yılı ikinci çeyreğinde, yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılması bekleniyor.
Çünkü program gereği, bu reformun ikinci çeyrekte hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca biliyorsunuz ki nüfus giderek azalıyor ve bu durum, Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük bir alarm veriyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor.
Hükümetin programına baktığımızda, sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek, hakkaniyeti ve adil dengeyi önceleyen düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu da sistemin mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek.
ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI
Peki, bu ne anlama geliyor? Şu an için çalışıyorsunuz ve daha uzun süre çalışmanız için neler yapılması gerektiğini soruyorsunuz. Akıl yolu bir, örneğin 20 yıl çalıştınız, size bağlanan maaş 20 bin TL.
25 yıl çalıştınız, bağlanan maaş 22 bin TL veya 23 bin TL. Bu durumda, uzun süre çalışmak daha cazip olmayabilir. Dolayısıyla, istihdamda kalmayı sağlayacak en önemli düzenleme, aylık bağlama oranlarının artırılması olacak.
YENİ AYLIK BAĞLAMA ORANLARI BELİRLENMELİ
Bu konuda bir örnek de bulunuyor. Örneğin, emekli sandığına tabi olan memurlarla ilgili belirli bir süreye kadar olan taban maaş oranı çok yüksek; 25 yıl çalıştığında yüzde 75 aylık bağlama oranı var.
Bu oran, her yıl arttıkça yükseliyor. Ancak mevcut sisteme baktığımızda, taban çok düşük. Örneğin, 20 yıl çalıştığınızda bağlanacak olan maaş sadece yüzde 40 oranında.
Yeni memurlara, yani Ekim 2008'den sonra göreve başlayanlara baktığımızda, 25 yıl çalışma karşılığı da aynı şekilde düşük bir oranla sınırlı.
EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?
Emekli maaşlarına bakıldığında, hükümetin izlediği politika, az çalışmış olanlara daha fazla devlet desteği sağlamak yönünde.
Ancak daha çok çalışanlara hazineden, yani devlet kasasından bir kuruş bile verilmiyor. Bu durum da sisteme olan ilgiyi azaltıyor ve insanların sistemden çıkmasına yol açıyor.
İşte bu noktada Sosyal Güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor. Program gereği, bu reformun en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılması planlanıyor.
Reformun yapılmasıyla birlikte, çok çalışanların daha uzun süre sistemde kalması sağlanacak ve maaşlar artırılacak. Bu düzenlemeyle, daha hakkaniyetli bir sistem ortaya çıkacak. Bu sistemle birlikte, Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak.
ÇALIŞANLARI NELER BEKLİYOR?
Peki, reform nasıl olacak? Mevcut durumda, 20 yıl çalıştığınızda sadece yüzde 40 oranında maaş bağlanıyor.
Bugün, 20 yıl çalışmanız karşısında alacağınız maaş, devlet yardımı olmasa, yalnızca 10 bin 400 TL olacak. Bu, çok düşük bir rakam ve bu şekilde bir sistemin sürdürülebilirliği mümkün değil.
Dolayısıyla, en azından 20 yıl ya da 25 yıla kadar olan sürede daha yüksek bir taban öngörülmesi ve sonrasında maaş bağlama oranının artırılması gerekecek. Bu sayede, insanlar daha uzun süre istihdamda kalabilir.
SGK VE DEVLET DE KAZANÇLI ÇIKACAK
Bu sistem yürürlüğe girdiğinde, yalnızca çalışanlar değil, aynı zamanda SGK ve devlet de kazançlı çıkacak. Çünkü çalıştığınız sürece devlet kasasına katkıda bulunacak ve SGK primleri toplanacak. Bu şekilde, çalışanlar ödüllendirilmiş olacak.
SGK REFORMUNDA 30 HAZİRAN'A DİKKAT
En geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik reformunun yapılması gerektiğini tekrar ediyorum. Hükümet programına göre, bu tarihe kadar yapılan düzenlemeyle, daha adil ve sürdürülebilir bir sistem kurulacağı iddia edildi.
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