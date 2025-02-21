SGK uzmanı açıkladı: Yüksek emekli maaşı için geri sayım başladı!

Çünkü program gereği, bu reformun ikinci çeyrekte hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca biliyorsunuz ki nüfus giderek azalıyor ve bu durum, Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük bir alarm veriyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor.