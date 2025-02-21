Emekli promosyonlarında kafa karıştıran gelişme: Mart’ta yeni anlaşma olacak mı?

Bu durumda en düşük emekli maaşı promosyonunun 12 bin TL ile 18 bin TL arasında olması, bankalarda en yüksek promosyon tutarının ise 27 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu gelişmeler, emekliler için önemli bir fırsat yaratacak.