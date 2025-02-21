Emekli promosyonlarında kafa karıştıran gelişme: Mart’ta yeni anlaşma olacak mı?
Emekli promosyonları için yeni anlaşma olacak mı? Mart ayında ödeme yapılacak mı? Bankalar promosyonları artıracak mı? İşte tüm ayrıntılar...
Emekli promosyonlarında kafalar karıştı. Milyonlarca emeklinin gözü bankalarda promosyon ödemelerine çevrilmişken, son dönemde mart ayında yeni bir promosyon anlaşmasının yapılmayacağı basına yansımaya başladı.
SGK ile bankalar arasında bir promosyon protokolü imzalanacağı ve promosyonların artacağına dair beklentiler artmışken, bu iddiaların aksine her bankanın kendi kampanya tutarını belirleyeceği öne sürüldü.
DÜNDEN BUGÜNE EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emekli promosyonları, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokolle 500 TL ile 750 TL arasında yapılmaya başlandı.
2022 yılında yapılan düzenlemeyle bu tutar 3 bin TL ile 5 bin TL'ye yükseldi. 2024 yılı mart ayında yapılan protokolde ise promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL'ye çıkarıldı.
KOŞULLARI SERBEST PİYASA BELİRLEYECEK
Ancak, kamuoyunda mart ayında yeni bir protokol anlaşması yapılacağı konuşulurken, şu anki durum itibarıyla bankaların promosyonları serbest piyasa koşullarına göre belirleyecek. Uzmanlar, promosyon ödemelerinin emekli maaşlarına yapılan zamlarla orantılı olarak artabileceğini belirtiyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların bir mevzuata bağlanarak SGK ile bankalar arasında sözleşmelerin dönemi itibariyle yenilenmesi gerektiğini ifade ediyor.
Promosyonlarda yapılan artışların bankalar arasındaki rekabeti artırması bekleniyor. Özel bankalar, emekli maaşı promosyonları için daha cazip teklifler sunarak müşteri çekmeye çalışacak.
Bu durumda en düşük emekli maaşı promosyonunun 12 bin TL ile 18 bin TL arasında olması, bankalarda en yüksek promosyon tutarının ise 27 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu gelişmeler, emekliler için önemli bir fırsat yaratacak.
SGK ile anlaşma olmadan da promosyon ödemelerinin zamanla artması bekleniyor. Ancak, SGK’nın belirleyeceği taban rakamı ve bankalar arasındaki rekabetin artması, emekli maaşı promosyonlarının daha yüksek olmasına olanak sağlayacak.
Emin Yılmaz, SGK ile anlaşma sağlanmasa bile promosyonların zamanla artacağını ve dar gelirli emekliler için bu durumun avantajlı olacağını belirtti. Yılmaz, mart ayında yeni bir protokol imzalanması durumunda emeklilerin daha iyi avantajlar elde edebileceğini ifade etti.
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