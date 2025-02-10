Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:08

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:08

2025 yılı itibariyle 16.5 milyon emekliye yüzde 15.75'lik zam yapıldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiye tutarlarını ne kadar olacağı merak konusu. 2025 yılında emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki düzenlemelerle ikramiyeyi yüzde 50 artırarak 3.000 TL'ye çıkardığı biliniyor. Bu düzenleme 2024 yılı için geçerliydi. 2025 yılına dair SGK uzmanlarının tahminlerine göre, bayram ikramiyesine 500 TL'lik bir artış öngörülüyor ve bu durumda emekliler için bayram ikramiyesinin 3.500 TL olması muhtemel görünüyor. Ancak kesin tutar, ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları doğrultusunda belirlenecektir.

2024 YILI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADARDI?

Tüm kesimlere yapılan maaş zamlarının ardından 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiyeler için bekleyiş başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. 2024 yılında bayram ikramiyeleri 2 bin TL’den 3 bin liraya yükseltilmişti.