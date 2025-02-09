Emekli 1 liraya çay içebiliyordu: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Emekli Evi'ne yüzde 392'lik zam

Yayınlanma: 09.02.2025 - 15:51

Güncelleme: 09.02.2025 - 15:51

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumlarına 'zam tartışması' damga vurdu.

Beyoğlu Belediyesi'nin AKP’li meclis üyeleri, belediye yönetiminin geçici ruhsat harçlarına yüzde 44 zam yapmasına tepki gösterirken Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eleştirilere yanıt vererek belediyenin yönettiği Emekli Evi'nin kirasına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 392 zam yapıldığını duyurdu.

“O EMEKLİ TESİSİNDE GARİBAN EMEKLİ 1 LİRAYA ÇAY İÇİYOR”

Güney, “Okmeydanı-Kasımpaşa bölgelerindeki esnafımız yüzde 44'lük yeniden değerleme farkını ödeyerek geçici ruhsatlarını alabilirler. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bize gelen zam oranı ne? Kasımpaşa Emekli Evi’nde emekliye 1 liraya çay veriyoruz. Deyin ki kira almayalım ama Kasımpaşa'da bulunan Emekli Evi'ne yüzde 392 zam yapılıyor. Hodri meydan, gidin bunu savunun. Vakıflara yüzde 44 zam yap deyin. O emekli tesisinde gariban emekli 1 liraya çay içiyor” diye konuştu.

Söz konusu Emekli Evi, 31 Mart'ta göreve gelen Güney'in ilk icraatlarından biri olmuş, emekli yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği tesisin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz eylül ayında da belediye tarafından işletilen tarihi Terra Santa Manastırı’ndan belediyeyi zorla tahliye ettirme girişiminde bulunmuştu.