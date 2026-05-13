Emekli bayramdan önce 'çifte ödeme' alacak: İşte kuruşu kuruşuna tam liste

13.05.2026 11:17:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. Ödemelerin mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara aktarılacak.

Ödemeler için yurttaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacağı, sistem üzerinden otomatik olarak yatırılacağı belirtildi.

Maaş günü bayram dönemine denk gelen emekliler için ise ödemeler öne çekildi.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin ödeme günleri maaş tarihlerine göre belirlendi.

  • Maaş günü 17-22 Mayıs arasında olanların ödemeleri kendi günlerinde hesaplara yatırılacak.
  • Maaş günü 23 ve 24 Mayıs olanların ödemeleri 21 Mayıs tarihinde yapılacak.
  • Maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ERKEN ÖDEME

Bağ-Kur emeklilerinden maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta hem maaş hem de ikramiye ödemesi yapılacak.

Aylıkları ay başında ödenen memur emeklileri için ise Kurban Bayramı ikramiyesi 20 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU

Bu yıl için bayram ikramiyesi tutarı bu yıl zamlanmayarak 4.000 TL olarak belirlendi.

Ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alan yurttaşlar için ödeme oranları da açıklandı.

Buna göre:

  • Yüzde 75 oranında hissesi olanlara 3.000 TL
  • Yüzde 50 oranında hissesi olanlara 2.000 TL
  • Yüzde 25 oranında hissesi olanlara 1.000 TL

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların ödemeleri ise iş göremezlik derecelerine göre hesaplanarak ilgili tarihlerde hesaplara yatırılacak.

