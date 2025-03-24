Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:31

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Mart'ta meydana gelen depremler...

24 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:04:14 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ

08:33:06 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

06:53:59 -.- 2.0 -.- AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)

06:35:52 -.- 2.6 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)

06:16:13 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

05:46:20 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)

05:30:40 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

04:52:22 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)

04:36:51 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

04:33:03 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)

04:30:03 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

04:05:11 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:41:15 .- 1.2 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)

03:37:33 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

03:34:35 -.- 1.6 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

03:20:13 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:55:39 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

02:48:49 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:39:45 -.- 1.4 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:38:09 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)

02:32:18 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

02:02:59 -.- 2.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

01:57:37 -.- 1.7 -.- MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)

01:52:06 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

01:45:11 -.- 1.5 -.- ESENKOY-PINARBASI (KAYSERI)