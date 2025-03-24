Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mart 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Mart'ta meydana gelen depremler...
24 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:04:14 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
08:33:06 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
06:53:59 -.- 2.0 -.- AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)
06:35:52 -.- 2.6 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)
06:16:13 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:46:20 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)
05:30:40 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
04:52:22 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)
04:36:51 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:33:03 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)
04:30:03 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:05:11 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:41:15 .- 1.2 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)
03:37:33 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
03:34:35 -.- 1.6 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
03:20:13 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:55:39 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
02:48:49 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:39:45 -.- 1.4 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:38:09 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
02:32:18 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
02:02:59 -.- 2.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
01:57:37 -.- 1.7 -.- MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)
01:52:06 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
01:45:11 -.- 1.5 -.- ESENKOY-PINARBASI (KAYSERI)
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