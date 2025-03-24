Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mart 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Mart'ta meydana gelen depremler...

24 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:04:14   -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                          

08:33:06   -.-  1.4  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                            

06:53:59    -.-  2.0  -.-   AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)                         

06:35:52    -.-  2.6  -.-   AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)                           

06:16:13     -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

05:46:20   -.-  1.3  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                           

05:30:40    -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                       

04:52:22   -.-  1.1  -.-   KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)                        

04:36:51    -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

04:33:03   -.-  1.7  -.-   KABAYEL-YEDISU (BINGOL)                          

04:30:03   -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                          

04:05:11  -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

03:41:15  .-  1.2  -.-   MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)                       

03:37:33     -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                       

03:34:35   -.-  1.6  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                           

03:20:13     -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

02:55:39     -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                       

02:48:49   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

02:39:45   -.-  1.4  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

02:38:09   -.-  2.3  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                           

02:32:18    -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                       

02:02:59    -.-  2.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                 

01:57:37    -.-  1.7  -.-   MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)                   

01:52:06    -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                       

01:45:11   -.-  1.5  -.-   ESENKOY-PINARBASI (KAYSERI)                      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler