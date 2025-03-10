Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!
Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesinden ne kadar faydalanacak? İkramiye tutarı nasıl hesaplanacak? Hangi maaş oranları ne kadar ödeme alacak? İşte tüm ayrıntılar...
Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, 2025’te yapılan düzenleme ile 4 bin TL’ye çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bu yılki bayram ikramiyelerinin artırıldığını açıkladı.
Emekliler ve diğer hak sahipleri bayram öncesinde bu ödemelerden faydalanacak. Peki, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?
BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU
Her yıl ramazan ve kurban bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. Bu yılki ikramiye tutarı 2025 için 4 bin TL olarak belirlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve benzeri ödemeler alanlar, bu ikramiyeden yararlanacak.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ancak ödenecek tutar, maaşın hisse oranına göre değişecek.
Yüzde 75 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda, bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenecek. Bu durumda 3 bin TL ödenmesi bekleniyor.
Yüzde 50 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olması durumunda, yüzde 50 ödeme yapılacak ve tutar 2 bin TL olacak.
Yüzde 25 Hisse Oranı: Ölüm aylığı alanlara yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve bu kişilere bin TL ödenecek.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN BAŞVURU GEREKLİ DEĞİL
Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yok. Ödemeler, her ay düzenli olarak maaş aldıkları bankalar aracılığıyla yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli maaşı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri faydalanabilecek.
Bu yıl yapılacak ödemelerle ilgili detaylar ve ödeme tarihleri bayram öncesi hesaplara yatırılacak.
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