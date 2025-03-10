Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesinden ne kadar faydalanacak? İkramiye tutarı nasıl hesaplanacak? Hangi maaş oranları ne kadar ödeme alacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
10 Mart 2025 Pazartesi, 17:09
Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, 2025’te yapılan düzenleme ile 4 bin TL’ye çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bu yılki bayram ikramiyelerinin artırıldığını açıkladı. 

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Emekliler ve diğer hak sahipleri bayram öncesinde bu ödemelerden faydalanacak. Peki, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Her yıl ramazan ve kurban bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. Bu yılki ikramiye tutarı 2025 için 4 bin TL olarak belirlendi. 

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve benzeri ödemeler alanlar, bu ikramiyeden yararlanacak.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ancak ödenecek tutar, maaşın hisse oranına göre değişecek.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Yüzde 75 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda, bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenecek. Bu durumda 3 bin TL ödenmesi bekleniyor.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Yüzde 50 Hisse Oranı: Vefat eden sigortalının eşine çocuk olması durumunda, yüzde 50 ödeme yapılacak ve tutar 2 bin TL olacak.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Yüzde 25 Hisse Oranı: Ölüm aylığı alanlara yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve bu kişilere bin TL ödenecek.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN BAŞVURU GEREKLİ DEĞİL

Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yok. Ödemeler, her ay düzenli olarak maaş aldıkları bankalar aracılığıyla yapılacak.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli maaşı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri faydalanabilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte hesaplama tablosu!

Bu yıl yapılacak ödemelerle ilgili detaylar ve ödeme tarihleri bayram öncesi hesaplara yatırılacak.

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