Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:18

Güncelleme: 16.10.2023 - 19:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emeklilere 5 bin TL verileceğini duyurdu. Milyonlarca emekli ise 5 bin TL emekli ikramiyesinin ne zaman verileceğini ve şartları merak etmeye başladı. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek? 29 Ekim emekli ikramiyesi şartları neler?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan AKP'li Cmhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, “5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis’e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15’ine yakın, Kasım’ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekleri” dedi.

EYT'LİLER 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

5 bin TL emekli ikramiyesinden EYT’liler de faydalanacak.

DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.