Emekli maaş düzenlemesi meclise geliyor... Emekli maaş düzenlemesi yılbaşından önce yasalaşacak mı?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:27

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:49

Milyonlarca emekli yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olmasıyla maaşlarına yapılacak zamma gözünü çevirdi.

Meclisin açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YUKARI ÇEKİLECEK

O çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.

TRT Haber'in aktardığına göre, 7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.

YILBAŞINA KADAR MECLİSTEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Meclisin açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Yasal düzenlemenin ekim ayında meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor.