Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de... Gözler SGK'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK ödeme takvimini açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:24
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de... Gözler SGK'de
Abone Ol google-news

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?

SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.


SGK Çalışan emekli Emekli emekliler 5 bin TL ikramiye

İlgili Haberler

Gözler SGK'ye çevrildi: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Gözler SGK'ye çevrildi: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
SGK 100 denetmen yardımcısı alımı yapacak: SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı başvuru şartları neler?

SGK 100 denetmen yardımcısı alımı yapacak: SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı başvuru şartları neler?
Devir sonrası SGK maaşlarımızdan kesinti yapıyor

Devir sonrası SGK maaşlarımızdan kesinti yapıyor

En Çok Okunan Haberler