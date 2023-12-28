Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de... Gözler SGK'de
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK ödeme takvimini açıklayacak.
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.
Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?
SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.
Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.
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