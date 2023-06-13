Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:01

Emekli maaşı bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor. Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliye bayram ikramiyesi 2023 yılında 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.